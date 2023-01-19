التكريم الأول في السعودية .. رونالدو رجل مباراة كأس موسم الرياض

زهيرة عادل
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Ronaldo All-Star XIGetty Images
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كريستيانو رونالدو قاد نجوم الهلال والنصر في أول مباراة له في السعودية بعد انضمامه للعالمي

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رغم خسارة نجوم الهلال والنصر لودية كأس موسم الرياض إلا أن قائدهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

الفريق السعودي خسر المباراة بخماسية مقابل أربعة أهداف، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وعقب نهاية المباراة، سلم تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، الدون جائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعدما أحرز هدفين من أصل أربعة سجلها فريقه.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لكريستيانو في المملكة بعد انضمامه للنصر في مطلع يناير الجاري، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

يذكر أن هذه أول مباراة يلتقي بها رونالدو مع ميسي منذ ديسمبر 2020، وقتما قاد الدون يوفنتوس الإيطالي للفوز أمام رفاق ليو في برشلونة الإسباني، في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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