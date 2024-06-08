نجم الدفاع لن يستطيع خوض البطولتين

فاجأ مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي الجميع باستبعاد باو كوبارسي مدافع برشلونة من قائمته الأخيرة المتوجهة إلى ألمانيا لخوض يورو 2024.

وفيما لم يفسر دي لا فوينتي بوضوح أسباب القرار، أكد أنه ليس له علاقة بمسألة انضمام اللاعب لأولمبياد باريس ممثلًا لـ"لا روخا" بل إنه "تم إعطاء الأولوية للفريق الأول" على حد تعبير دي لا فوينتي.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في هذا الصدد بأن كوبارسي كان ضحية اتفاق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبرشلونة حول عدم خوض البطولتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دي لا فوينتي -وفقًا للصحيفة" كان قد جهز خط دفاعه ليكون مكونًا من إيمريك لابورت وناتشو ولي نورمان ودانيال فيفيان، لكن في النهاية فضل اللاعب الأخير على حساب كوبارسي في قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبًا لأن كوبارسي لن يمكن الاستغناء عنه في حسابات المنتخب الأولمبي.