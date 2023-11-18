التفاصيل التي حيرت جمهور الاتحاد .. الكشف عن موعد وصول مارسيلو جالاردو وأسماء جهازه المعاون

الجميع في الاتحاد في انتظار خليفة نونو سانتو..

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ربما ما هي إلا ساعات ونقرأ على الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي عبر منصة "إكس" إعلانه التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جالاردو.

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العميد بحث خلال الأيام الماضية عن مدرب جديد بعد إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو في الثامن من نوفمبر الجاري، جراء تراجع النتائج والأداء بدرجة كبيرة، بينما خلفه مؤقتًا المدرب المحلي حسن خليفة.

وبينما أكدت عديد الصحف السعودية والأجنبية أن جالاردو هو خليفة سانتو إلا أن الجماهير هاجمت الإدارة لعدم الإعلان الرسمي بعد عن المدرب، بينما يستعد الفريق لمواجهة الاتفاق في 24 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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صحيفة "Ole" الأرجنتينية أراحت الجماهير وأجابت على تساؤلاتهم، موضحة أن المدرب الأرجنتيني سيصل لمدينة جدة اليوم السبت، على متن طائرة قادمة من العاصمة بوينس آيرس، ستمر بفترة "ترانزيت" في إيطاليا قبل أن تكمل طريقها للمدينة السعودية من جديد.

وأوضحت الصحيفة أن جالاردو سيرافقه لجدة ستة من مساعديه الذين سبقوا وأن عملوا معه من قبل في ريفر بليت الأرجنتيني هم: ماتياس بيسكاي، هيرنان بويان وبابلو دولتشي، على أن يكون سيزار زينيلي مدربًا لحراس المرمى، وناهويل هيدالجو محللًا للأداء، ومعاونته ماريانو بارناو.

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