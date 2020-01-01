التعاون يُعلن تعاقده مع محمد السهلاوي رسميًا

كان الفريق الشبابي وقع مخالصة مع السهلاوي يوم الثلاثاء

أعلن نادي التعاون السعودي التعاقد رسميًا مع اللاعب محمد السهلاوي بعد فسخ الأخير تعاقده مع نادي الشباب أمس بحسب ما أعلن اللاعب نفسه.

حساب الرسمي بموقع "تويتر" أعلن إن السهلاوي انضم للفريق حتى نهاية الموسم الحالي. وتمت إجراءات التعاقد في مقر النادي بحضور محمد القاسم رئيس التعاون واللاعب.

وكان الفريق الشبابي وقع مخالصة مع السهلاوي يوم الثلاثاء، بعد التوصل إلى بالتراضي بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وقال النادي في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“: ”وقعت إدارة الشباب مخالصة مع اللاعب محمد السهلاوي، كما قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية“.

وانضم السهلاوي صاحب الـ 33 عامًا إلى الشباب في أغسطس الماضي بعقد يمتد لمدة موسم، وذلك بعدما وقع نادي النصر مخالصة مالية معه في يونيو 2019، علما أنه لعب مع عدة أندية مختلفة قبل انضمامه إلى النصر في 2009، إذ ارتدى قمصان القادسية والفتح.

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ولعب السهلاوي 11 مباراة الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ونجح في تسجيل هدف واحد ضد شبيبة الساورة الجزائري.