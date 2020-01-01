رسميًا - التعاون يتعاقد مع لاعب وسط أبها في صفقة انتقال حر

التعاون يعلن ضم سميحان النابت من أبها

أعلن نادي التعاون، عن ضم سميحان النابت، لاعب وسط فريق أبها، في صفقة انتقال حر، لمدة ثلاث سنوات قادمة، لتدعيم صفوف الفريق.

التعاون يستعد لمواجهة النصر، مساء يوم السبت المقبل، في مباراة كأس السوبر السعودي، التي ستجمع بينهما على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها ضم سميحان النابت لمدة 3 مواسم، بعد دخوله الفترة الحرة.

وتواجد النابت في مقر نادي التعاون، ووقع في حضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم، الذي وجه شكره إلى والد اللاعب ووكيل أعماله هشام العريني، على التعامل الرائع.

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ويسعى التعاون لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، وأيضًا استمرار المنافسة على البطولات.

يذكر أن التعاون أقال مدربه البرتغالي باولو سيرجيو بسبب سوء النتائج، قبل أيام قليلة من مباراة كأس السوبر السعودي أمام النصر.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت على أن التعاون يدرس التعاقد مع المدرب السابق للفريق، البرتغالي بيدرو مانويل، لتدريب الفريق.