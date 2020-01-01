التعاون يُعلن إصابة ريان الموسى ويُحدد مدة غيابه

اللاعب لن يشهد بداية المدرب الجديد كامبيلوس مع التعاون

أعلن التعاون تعرض لاعبه ريان الموسى لإصابة عضلية ستُبعده عن اللعب لفترة 6 أسابيع، تبدأ من مواجهة الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ15 والأخيرة من مرحلة الذهاب من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

وأوضح نادي سكري القصيم عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الفحوصات الطبية التي أجراها الموسى عقب تعرضه للإصابة خلال مواجهة الفتح في الجولة الـ14 من الدوري السعودي أظهرت إصابته بتمزق عضلي في عضلة الفخذ الخلفية سيحتاج لفترة من العلاج تمتد لـ6 أسابيع.

ويُعد لاعب الوسط السعودي ذو الخواص والأدوار الدفاعية أحد العناصر المهمة للتعاون، إذ خاض معه هذا الموسم 10 مباريات في الدوري السعودي، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب مباراة السوبر السعودي أمام النصر.

غياب اللاعب لتلك الفترة يعني أنه لن يلحق بالمباريات الأولى للتعاون في دوري أبطال آسيا ، وبذلك سيُضاف لزميله المهاجم لياندري تاوامبا في قائمة الغائبين عن بطل كأس الملك للموسم الماضي في مبارياته القارية الأولى.

يُذكر أن انطلاقة التعاون في دوري أبطال آسيا ستكون أمام الشارقة في المباراة الأولى من دور المجموعات يوم 11 فبراير القادم في الإمارات، وتضم المجموعة كذلك الدحيل القطري وبيروزي الإيراني.