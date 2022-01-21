التعاون ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة

النصر 1 × 0 التعاون

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90+3' نهاية المباراة بفوز النصر بهدف دون رد.

90' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' محاولات من لاعبي التعاون لتسجيل هدف التعادل.

80' جوووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول في المباراة لصالح النصر، ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن، لعبها ماشاريبوف ارتقى لها تاليسكا وضربها برأسه لترتطم في المدافع عون السلولي وتسكن الشباك.

78' أوووووووووووووه فرصة خطيرة للنصر، عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ماشاريبوف، وصلت إلى خالد الغنام الذي سدد تسديدة أرضية نجح كاسيو أنجوس في التصدي لها ببراعة وحافظ على نظافة مرماه.

74' ربع ساعة تفصلنا على نهاية الشوط الثاني والمباراة.

63' أووووووووووه فرصة خطيرة للنصر، عرضية من الجانب الأيمن قابلها خالد الغنام برأسية ولكنها مرت أعلى المرمى.

56' سيطرة من النصر، خلال الشوط الثاني ودفاع التعاون بالمرصاد حتى الآن.

51' مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

40' خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول من المباراة.

34' أوووووووووووه أخطر فرص المباراة، لصالح التعاون طوفان هجمات من الجانب الأيمن، ووصلت إلى تاومبا الذي سدد تسديدة قوية أبعدها الشمري قبل ان تسكن الشباك.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول.

25' ركلة حرة للنصر من وسط الملعب لعبها مارتينيز بشكل طويل لمنطقة جزاء التعاون، وصلت إلى تاليسكا الذي سدد تسديدة أبعدها الدفاع في الوقت المناسب.

16' سيطرة من لاعبي النصر ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

9' هدوء في أحداث المباراة حتى الآن وانحصار اللعب في وسط الملعب.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبدلله

منصور الشمري - فونيس موري - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

انسيلمو داسيلفا - علي الحسن

بيتي مارتينيز - أندرسون تاليسكا - خالد الغنام

عبد الفتاح آدم

تشكيل ضمك:

التشكيل| 4-2-3-1

كاسيو أنجوس

سعيد بلعبيد - عون السلولي - ياجو سانتوس - يزيد البكر.

عبد الملك العييري - سيدريك أميسي

سميجان النابت - الفارو ميدران - فهد الرشيدي

ليندر تاوامبا

📋| تشكيلة #الذئاب لمواجهة "النصر" في الجولة "الـ18" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. #ComeOnWolves 🐺 pic.twitter.com/NB1xUDwFas — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 21, 2022

التعاون يمر هذا الموسم بفترة صعبة، ويدخل المباراة بعد خسارة من الهلال في الجولة الماضية، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر النصر يعيش فترة مميزة بعد تحقيقه الفوز في آخر خمس مباريات على التوالي، ويهدف لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من القمة وخطف المركز الثاني من الشباب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والتعاون، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ستاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز.