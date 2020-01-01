رحلة مجانية من التعاون لجماهيره لمساندته ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا

المباراة الأولى للتعاون في دوري أبطال آسيا

أعلن نادي التعاون السعودي عن تقديم رحلة مجانية لجماهيره الراغبة في السفر للإمارات لدعمه وتشجيعه ضد الشارقة في مباراته الأولى ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا .

وتأهل نادي سكري القصيم للعب في البطولة القارية لأول مرة في تاريخه بعد نجاحه في إنهاء الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في المركز الثالث خلف النصر والهلال، وقد توج موسمه الرائع بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وأوقعت القرعة التعاون ضمن المجموعة الثالثة بجانب الشارقة والدحيل وبيرسبوليس، وسيفتتح مشواره بمواجهة بطل دوري الخليج العربي الإماراتي في 11 فبراير المقبل على استاد الشارقة بالإمارات.

وقد نشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على تويتر أعلن خلاله توفيره لطائرة خاصة لجماهيره الراغبة في مساندته أمام الشارقة، وتشمل الرحلة تذاكر الطيران ذهابًا وعودة وتذاكر حضور المباراة بجانب تأمين الإقامة والمواصلات خلال التواجد في إمارة الشارقة.

وسيُتاح للجماهير التي ستحضر مباراة التعاون والاتحاد ضمن الجولة الـ17 من الدوري السعودي يوم الأربعاء القادم التنافس على المقاعد المتاحة لتلك الرحلة المجانية، ذلك عبر تسجيل بياناتهم في أماكن مخصصة في منطقة الفعاليات قبل المباراة، وسيتم السحب لاختيار الأسماء ومن ثم التواصل معهم.