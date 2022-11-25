التعاقد مع رونالدو يدفع الهلال للتضحية بإيجالو

الهلال يريد تدعيم صفوفه بالنجم رونالدو

فتح نادي الهلال ملف التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رونالدو أصبح لاعبًا حرًا خلال الوقت الحالي، بعدما أعلن مانشستر يونايتد عن فسخ العقد معه، بسبب تصريحاته التي هاجم فيها إدارة النادي والمدرب الهولندي إيريك تين هاج، بالإضافة إلى زملائه اللاعبين.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ESPN" فإن نادي الهلال قد يُضحي بالنيجيري أوديون إيجالو في شهر يناير المقبل، عن طريق عرضه للبيع، حال التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

الهلال سيقوم بالتخلص من إيجالو، من أجل توفير الراتب الضخم الذي سيحصل عليه كريستيانو رونالدو، حال تم حسم التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن نادي الهلال ممنوع من القيد في فترتي الانتقال الصيفية الماضية والشتوية القادمة، بسبب قضية محمد كنو لاعب الفريق، وهو ما منع الزعيم من التعاقد مع رونالدو الصيف الماضي.