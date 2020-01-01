التعادل يحسم مواجهة مصر والسعودية في كأس العرب للشباب

ساهم هذا التعادل في رفع رصيد المنتخب المصري إلى 4 نقاط وهو نفس رصيد المنتخب السعودي

تعادل المنتخب المصري الشاب مع شقيقه السعودي بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت كلاهما ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

وجاءت المباراة مثيرة من شوطها الأول الذي سيطر عليه المنتخب المصري بكل وضوح، ونجحت هذه السيطرة في إنهاء الشوط بثنائية نظيفة.

الهدف الأول جاء عن طريق اللاعب حسام عبدالسلام مدافع الفراعنة، بعدما سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء عقب خطأ واضح من مدافع المنتخب السعودي في الدقيقة السابعة.

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الهدف الثاني لم يتأخر كثيرًا وسجل اللاعب أسامة أحمد بعد خطأ فادح من حارس مرمى الأخضر السعودي الذي منح الكرة لأسامة داخل منطقة الجزاء ليودعها بسهولة في المرمى.

الشوط الثاني لم تقل الإثارة فيه، حيث تحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء في الدقيقة 52، سجلها محمد مران بشكل رائع في مرمى المنتخب المصري.

الإثارة تواصلت، حيث سجل اللاعب أيمن أحمد هدف التعادل للأخضر السعودي في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 2\2.

وساهم هذا التعادل في رفع رصيد المنتخب المصري إلى 4 نقاط وهو نفس رصيد المنتخب السعودي صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

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يُذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره الفلسطيني في الجولة الثالثة، بينما يلتقي الأخضر السعودي أمام المنتخب الجزائري.