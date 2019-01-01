التعادل بهدف لكل فريق يحسم مباراة الإسماعيلي والمصري

الإسماعيلي والمصري حبايب في الدوري المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباراة الإسماعيلي والمصري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

المصري افتتح التسجيل في الدقيقة 47 نجح أوستين أموتو، تسجيل الهدف الأول للفريق البور سعيدي بكرة رأسية، بعد محاولات من جانب فريقه لتسجيل هدف التقدم.

وتمكن محمود متولي من خطف هدف التعادل للدراويش في الدقيقة 61، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

حاول الفريقان بعد ذلك إدراك هدف التقدم، لخطف نقاط المباراة الثلاث مع الكثير من الفرص الخطرة ولكن دون أن تتغير النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة 46 في المركز الرابع من 28 مباراة، بينما وصل الإسماعيلي إلى النقطة 37 في المركز السابع، بعد لعب 26 مباراة.