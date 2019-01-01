التعادل السلبي يحسم قمة جنوب أفريقيا بين صن دوانز وأورلاندو
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
حسم التعادل السلبي، قمة الدوري الجنوبي أفريقي، بين أورلاندو بيراتس وماميلودي صن دوانز.
وأقيم اللقاء ضمن مباريات الجولة الـ24 من المسابقة، حيث استهدف أورلاندو لتحقيق الفوز لمزاحمة صن دوانز في الصدارة.
وشهدت المباراة 6 بطاقات صفراء بين الفريقين، ومشادة قوية بين لاعبي الفريقين، والتي كلفت حارس أورلاندو الإصابة.
How do you keep up with this man!?! #Sundowns #DownsLive #DownsPirates #AbsaPrem pic.twitter.com/XIb2VOW4LK— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) April 1, 2019
ليحافظ صن دوانز خارج قواعده على صدارة الدوري، برصيد 44 نقطة، مقابل 41 نقطة لأورلاندو.
وسيلتقي صن دوانز بطل أفريقيا 2016، مع الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال في السادس والثالث عشر من الشهر الجاري.
⚫️⚪️🔴⭐️— Orlando Pirates FC (@orlandopirates) April 1, 2019
FT || @orlandopirates 0-0 @Masandawana.
The visitors will be the happier of the sides with the point, having survived key decisions in the early stages. Bucs were good value for money going forward, as Jele & Co. settle for a clean sheet
☠️👆🏾☠️👆🏾☠️#OnceAlways #AbsaPrem pic.twitter.com/lW5IdDTADd
بينما ودع أورلاندو بيراتس المسابقة الأفريقية، من دور المجموعات.