التعادل السلبي يحسم قمة جنوب أفريقيا بين صن دوانز وأورلاندو

حسم التعادل السلبي، قمة الدوري الجنوبي أفريقي، بين أورلاندو بيراتس وماميلودي صن دوانز.

وأقيم اللقاء ضمن مباريات الجولة الـ24 من المسابقة، حيث استهدف أورلاندو لتحقيق الفوز لمزاحمة صن دوانز في الصدارة.

وشهدت المباراة 6 بطاقات صفراء بين الفريقين، ومشادة قوية بين لاعبي الفريقين، والتي كلفت حارس أورلاندو الإصابة.

ليحافظ صن دوانز خارج قواعده على صدارة الدوري، برصيد 44 نقطة، مقابل 41 نقطة لأورلاندو.

وسيلتقي صن دوانز بطل أفريقيا 2016، مع الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال في السادس والثالث عشر من الشهر الجاري.

