تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023

مباراة استثنائية تجمع بين الاتحاد والفيحاء، أهم جزء في استثنائية تلك المباراة أنها تأتي حسمًا للقب أول في هذا الموسم الكروي داخل المملكة العربية السعودية وهو لقب كأس السوبر السعودي.

الفيحاء أقصى الهلال في كبرى المفاجآت بنتيجة 1-0 من نصف النهائي وبات يشكل عقدة حقيقية للزعيم.

أما الاتحاد فتفوق في كل شيء على النصر في قمة ملعب الملك فهد، الذي سيحتضن النهائي أيضًا.

يحشد الفريقان صفوفيهما بالعديد من النجوم البارزين، الذين يتجهزون لصناعة الفارق.

على الأخص الكتيبة الاتحادية تتسلح بالثنائي الهجومي الناري عبد الرزاق حمد الله ورومارينيو مع كتيبة مقاتلين في وسط الملعب والدفاع بقيادة المقاتلين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد.

Shahid

أما الفيحاء فيملك مجموعة من العناصر الجيدة أبرزهم النيجيري أنطوني نواكايمي والبرازيلي باولينيو المعار من الشباب.

في السطور التالية نتعرف سويًا على التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يدخل المدرب نونو سانتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي – أحمد شراحيلي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي

خط الوسط: طارق حامد – برونو هنريكي – إيجور كورونادو – عبد الرحمن العبود

خط الهجوم: رومارينيو – عبد الرزاق حمد الله

التشكيل المتوقع للفيحاء

من المتوقع أن يدخل المدرب فوك رازوفيتش المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-4-3

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش

خط الدفاع: محمد البقعاوي – سامي الخيبري – بندر ناصر

خط الوسط: سعود زيدان – ريكاردو ريلر – أسامة الخلفة - باولينيو

خط الهجوم: سلطان مندش – فيكتور رويز – أنطوني نواكايمي

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023؟

تقام مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023 يوم الأحد 29 يناير 2023.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفيحاء الأحد 29 يناير 2023

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC

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Shahid