التشكيل الأفضل لدفاع آرسنال بعد قدوم دافيد لويز

كيف يستفيد آرسنال من المدافع البرازيلي؟

انتظر آرسنال لليوم الأخير من السوق لتدعيم دفاعه الذي ظهر مترهلاً الموسم الماضي، فنجح في ضم ظهير سلتيك، كيران تيرني وهو خيار للمدى الطويل، لكن الصفقة الأبرز كانت بقدوم دافيد لويز من تشيلسي، وهي صفقة من المنتظر أن تحمل علاجًا فوريًا لمشاكل آرسنال الدفاعية بالنظر لما يحمله من خبرات كبيرة في البريميرليج، وكون بطلاً سابقًا.

قدوم لويز وتيرني يعطيان آرسنال الكثير من الخيارات في الدفاع نظرًا لانهما يستطيعان اللعب في أكثر من مركز دفاعي، لكن كيف يستفيد آرسنال منهما وهل قدومهما يُنهي هاجس الهشاشة الدفاعية للترسانة اللندنية؟

الخيار الأول - أفضل استخدام لدافيد لويز

في حقيقة الأمر تظهر سلبيات دافيد لويز عندما يلعب كمدافع مساك، لأنه في الأصل لاعب وسط، ولا يستطيع مراقبة المهاجمين، لكن أفضل استخدام له هو اللعب في دفاع ثلاثي بدور أقرب إلى الليبرو.

يتوقع أن يكون لويز هو الدُعامة الأساسية لهذه الطريقة. في هذا المركز قدم أفضل مستوياته على الإطلاق في الموسم الأول للمدرب أنطونيو كونتي مع تشيلسي عندما تحول لطريقة 3/4/3 ونجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المعروف أن مدرب آرسنال أوناي إيمري اعتمد كثيرًا على 3 مدافعين في الخلف الموسم الماضي، لكن الطريقة لم تحافظ لآرسنال على صلابته الدفاعية نظرًا لضعف التغطية وعدم قدرة المدافعين على التجاوب مع تلك الطريقة، لكن لويز نظرًا لأنه جيد في هذا المركز قد يعطي لآرسنال إضافة حقيقية.

هذه الطريقة من الممكن استخدامها أمام الفرق الكبيرة في المباريات خارج الملعب.

الخيار الثاني - استخدامه كمدافع مساك

كما ذكرنا فدافيد لويز في وجود كمدافع مساك بـ4 في الخلف تظهر عيوبه الدفاعية في كونه بس حادًا أو يجيد الرقابة الفردية، لكن هذه السلبيات يُمكن تلافيها من خلال عدة واجبات تكتيكية خاصة من توريرا وتيرني.

تيرني جوكر دفاعي ممتاز، فرغم أنه لعب كظهير أيسر في سلتيك آخر 4 مواسم، لكنه مع المنتخب الإسكتلندي ومع تألق أندي روبرتسون كان يشارك كقلب دفاع أو ظهير أيمن، وظهر بشكل ممتاز.

وبالتالي فتيرني يعرف كيف يسقط ويتحول كمدافع ثالث في الحالة الدفاعية، كما أن قوة توريرا الدفاعية في عمق الملعب ربما توفر بعض الحماية لدافيد لويز وتجبر الفرق على اللعب على الأطراف أكثر.

هذه الطريقة تستوعب القوة الضاربة لآرسنال، وهي على الورق مثالية للغاية، وتناسب آرسنال أمام الفرق التي تلعب على الدفاع.