"التشخيص أكثر غموضًا".. جراح شهير يحذر برشلونة بشأن حالة لامين يامال

ماذا قال دكتور ريبول؟

حذّر دكتور ريبول، الجراح المتخصص في إصابات اللاعبين، من حالة لامين يامال نجم برشلونة، مشيرًا إلى أنها "ليست مجرد التواء بسيط، ولها تشخيص أكثر غموضًا".

وتعرض يامال للإصابة خلال الخسارة أمام ليجانيس (1-0) يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني، وقدر برشلونة مدة غيابه بأنها 3-4 أسابيع.

وقال ريبول، في تصريح لإذاعة "كادينا سير": "إصابة يامال في الكاحل الأيمن، وهو نفس المفصل الذي أبعده بالفعل عن الملاعب لبضعة مباريات هذا الشهر".

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وأضاف: "هذا ليس التواءً بالمعنى المعتاد، إنه نوع من الإصابات الموضعية، تمزق طفيف في الغشاء الذي يربط عظم الظنبوب بالشظية، التشخيص أكثر غموضًا، هذه هي الإصابة الثانية التي يتعرض لها في نفس المنطقة وفي أقل من شهر، هذه المنطقة أكثر حساسية من الكاحل".

وعند سؤاله عن مدى الضرر الذي قد يكون قد لحق بلامين نتيجة استمراره في اللعب بعد إصابته، أوضح ريبول: "قد يكون تضرر بشدة، المدربون واللاعبون هم من يقررون متى يخرج اللاعب، يجب أن يملك الأطباء الصلاحيات على أرض الملعب ليقرروا متى لا يستطيع اللاعب الاستمرار بسبب الإصابة".

وختم: "لقد خاض يامال 80% من مباريات برشلونة، وفي العام الماضي وصل إلى 91%، سيفعلون خيرًا إذا عالجوه تمامًا ودون أي تسرع، أوصي بعلاج بيولوجي للتمزق باستخدام بعض البروتينات من دمه، وهو علاج شائع جدًا في إسبانيا يساعد في التئام إصابة كهذه، ويجب إجراء متابعة إشعاعية صارمة للغاية، للتأكد من أن التمزق يلتئم تمامًا".