التسريب وصل من أحد لاعبي ريال مدريد! .. كواليس جديدة حول خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية وقرار المقاطعة

الخبر نزل كالصاعقة على النجم البرازيلي

لا تزال أصداء خسارة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد للكرة الذهبية، تتردد داخل جدران النادي الملكي، ومع مرور الوقت تنكشف العديد من الكواليس والأسرار.

وحسم رودري جائزة "بالون دور" لعام 2024، متقدمًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك بعدما قاد منتخب إسبانيا للفوز ببطولة الأمم الأوروبية ودوره المؤثر في فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرابع تواليًا.

شبكة "ريليفو" الإسبانية، نشرت تقريرًا حديثًا عن كواليس تسريب خبر خسارة فينيسيوس للجائزة، وقرار ريال مدريد المفاجئ بمقاطعة الحفل الذي أقيم قبل 3 أسابيع على مسرح لو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتزعم الشبكة ان فينيسيوس الذي أقام حفلا في الليلة التي سبقت حفل الكرة الذهبية في منزله، للاحتفال مبكرًا مع أصدقاءه والمقربين منه بالجائز، فوجئ صباحًا بزيارة مجموعة من مديري ريال مدريد في المنزل للحديث معه حول خسارة الجائزة بعدما وصلتهم تسريبات بهذا الأمر.

وأضافت: "تحدث المديرون إلى فيني طويلًا، وأبلغوه أن رودري هو الفائز وأن الرئيس قرر عدم السفر إلى باريس احتجاجًا على هذا القرار، استمع البرازيلي إلى الأخبار بحزن، دون أن يفهم بأي شكل من الأشكال سبب عدم فوزه بالجائزة".

ويقول المطلعون على الوضع، إن التسريب يأتي من حاشية أحد لاعبي الفريق الأول لريال مدريد، حيث أخبره أحد المسؤولين في فرانس فوتبول أن فينيسيوس لن يفوز بالكرة الذهبية، ومن ثم أبلغ هذا اللاعب إدارة ريال مدريد وانتهى بهم الأمر بتأكيد المعلومات التي وصلت إلى فالديبيباس، لكن لم يتم إبلاغ فيني سوى يوم الإثنين نفسه.

وتابعت "ريليفو": "وافق العديد من الضيوف المدعوين إلى منزل فينيسيوس على الخطة، غير مدركين أنهم لن يسافروا إلى باريس، وتم إبلاغ بعضهم بتغيير خططهم وهم يرتدون الملابس المناسبة لهذه المناسبة ويستقلون السيارات في طريقهم إلى المحطة للحاق بالطائرة الخاصة، حيث استدارت السيارات التي كانت تقلهم إلى المطار وأنزلتهم في منازلهم".