التسريبات هي السبب .. اجتماع في ريال مدريد واستياء في برشلونة!

أزمة مشتركة للناديين!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة جديدة يعاني منها ثنائي الليجا، برشلونة وريال مدريد في الأسابيع الأخيرة، بالتحديد مع الصحافة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ريليفو"، والذي أكد أن الناديين يعانيان من تسريب أخبارها إلى الصحف بشكل مبالغ فيه وغير مطلوب.

وأوضح الموقع أنه تم الاجتماع ببعض العاملين في مقر تدريبات ريال مدريد للتحذير بشأن مثل تلك التصرفات وتأثيرها السلبي على الفريق.

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بينما في برشلونة فهناك حالة استياء واضحة من تسريب أخبار الفريق إلى الصحف بشكل مستمر، وهناك بحث عن مصدر تلك التسريبات.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الوقت الحالي بجدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 32 نقطة، بينما يحل برشلونة ثالثًا بالمركز الـ 30.