التسريبات تتوالى .. برشلونة العميل الوحيد لشركة نائب رئيس لجنة الحكام!

موقف برشلونة يتعقد مع توالي تسريبات قضيته مع نائب رئيس لجنة الحكام

تتعقد قضية المدفوعات المالية من نادي برشلونة إلى نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية الأسبق يومًا بعد يوم، لتزداد إدانة النادي الكتالوني الذي كان على ما يبدو العميل الوحيد لشركة إنريكيز نيجريرا.

تتداول الصحف الإسبانية منذ أيام تقارير عن مدفوعات مالية قدمها نادي برشلونة لشركة نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الفترة بين 2016 و2018 والتي بلغت أكثر من 1.6 مليون يورو مقسمة على دفعات وصلت 33 دفعة.

وبحسب صحيفة ماركا فإن الشركة المملوكة لإنريكيز نشاطها كان يعتمد على مدفوعات برشلونة؛ ففي السنة التالية لتوقف برشلونة عن الدفع بلغ دخلها 7384 يورو ووصل الدخل إلى صفر في 2020.

توقف نادي برشلونة عن الدفع للشركة المملوكة لنائب رئيس لجنة الحكام ونجله مع رحيله عن منصبه. لكن بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن نيجريرا حاول ابتزاز برشلونة إن تراجعوا عن تلك الدفعات.

وكان برشلونة قد برر تلك المدفوعات ووضعها تحت بند "إعداد وتوصيل الفيديوهات التقنية للنادي" أو الفيديو التقني الاسترشادي. وبأن العلاقة مع الشركة كانت تجارية بحتة.