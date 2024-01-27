"حتى لو سجلها رديف" .. يايا توريه يكشف كواليس أزمة ركلة جزاء السعودية

حديث مطول بين مانشيني وسالم الدوسري

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كشفت تقارير صحفية، عن حوار دار مؤخرا بين الإيطالي روبيرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي ونجمه سالم الدوسري، عقب مباراة تايلاند الأخيرة في ختام دور المجموعات بكأس آسيا.

وسقط منتخب السعودية في فخ التعادل السلبي أمام تايلاند، في مباراة أهدر خلالها عبد الله رديف، ركلة جزاء، ورغم ذلك تأهل الأخضر إلى دور الـ16 متصدرًا لمجموعته بـ7 نقاط، ليضرب موعدًا ناريًا مع كوريا الجنوبية، الثلاثاء المقبل.

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ونقلت شبكة "حاز السعودية"، تصريحات ليايا توريه، المدرب المساعد في جهاز روبيرتو مانشيني، والتي قال خلالها إن المدرب الإيطالي لم يعجبه تصرف الدوسري، بعدم تسديد ضربة الجزاء، والذي اختار بدلاً من ذلك منح الفرصة لزميله عبدالله رديف.

وأضاف: "حتى لو سجل رديف ضربة الجزاء كان سيتعامل بنفس الطريقة، فقد حدد أولويات تنفيذ ضربات الترجيح في المنتخب، الدوسري كان المنفذ الأول وعبد الرحمن غريب الثاني".

وكشف توريه، عن أن مانشيني اجتمع بالدوسري بعد المباراة وتحدث معه عن ضربة الجزاء، وأكد له على ضرورة احترام الاختيارات، خصوصًا وأن المنتخب السعودي لم يتدرب جيدًا على ضربات الترجيح.

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وأشار المدرب المساعد، إلى أن مانشيني اتخذ قرارًا بتخصيص جزء من الجلسات التدريبية للتركيز على ضربات الترجيح، خصوصًا أن منتخب الصقور مُقبل على مباريات إقصائية وضربات الترجيح جزء منها.

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