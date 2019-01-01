الهوني أول لاعب ليبي في كأس العالم للأندية

اللاعب شارك مع الترجي في مونديال قطر 2019

دخل اللاعب الليبي حمدو الهوني الذي يلعب في فريق الترجي التونسي، تاريخ كرة القدم الليبية من أوسع أبوابه، حيث أصبح أول لاعب ليبي يشارك في كأس العالم للأندية 2019 التي تقام في قطر، وذلك بعد مشاركته مع فريقه الترجي التونسي الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2019.

ولعب الهوني مع فريقه الترجي التونسي أمام الهلال السعودي في الدور الأول من البطولة، حيث بدأ الهوني في التشكيلة الأساسية التي دخل بها مدرب الترجي التونسي معين الشعباني لقائه أمام الهلال السعودي، والذي انتهى بفوز الهلال السعودي بهدف دون مقابل.

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ويعتبر الهوني أول لاعب ليبي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، حيث لم يسبقه أي لاعب ليبي إلى ذلك اللقب من قبل.هذا ويعد حمدو من أبرز اللاعبين الليبيين الذين خاضوا تجارب احترافية خارج الملاعب الليبية، كونه ركيزة أساسية ومهمة في المنتخب الليبي منذ عام 2014،

وساهم في قيادة المنتخب الليبي لتحقيق أول فوز في مشواره تصفيات كأس أفريقيا 2021 بالكاميرون وذلك على منتخب تنزانيا بنتيجة 2-1.

اللاعب الدولي الليبي من مواليد 1994 وبدأ مسيرته في ليبيا مع نادي الأهلي طرابلس قبل أن يخوض أولى تجاربه الإحترافية خارج الملاعب الليبية مع نادي سانتا كلارا البرتغالي سنة 2016، ولعب أيضًا لصالح نادي بنفيكا bوتشافيس و، كذلك ديسيورتيفو أفيس، قبل انضمامه إلى الترجي التونسي في يونيو 2019.