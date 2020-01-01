الترجي والزمالك: مباشر لحظة بلحظة

الترجي 0 × 1 الزمالك

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الهدف جاء بعد انطلاقة من محمد عبدالشافي من الجهة اليسري ثم يرسلها عرضية رائعة لداخل المنطقة يرتقي لها يوسف أوباما ويسددها برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح

2’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للزمالك عن طريق يوسف أوباما

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

بداية المباراة ⁦📢⁦

الزمالك 🆚 الترجي pic.twitter.com/4XVmipeAXh — SC (@ZSCOfficial) February 14, 2020

البدلاء / محمد عواد / عبدالله جمعة / محمد عبدالغني / محمد حسن / محمد أوناجم / مصطفى فتحي / كابونجو كاسونجو

تشكيل الزمالك لمباراة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي. ⚽️🏆#السوبر_يا_زمالك pic.twitter.com/FIJ9V8KJtP — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 14, 2020

الزمالك: يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمدد أبو جبل / حازم إمام / محمود حمدي / محمود علاء / محمد عبدالشافي / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / أشرف بن شرقي / أحمد سيد زيزو / مصطفى محمد

البدلاء / رامي الجريدي / إيهاب المباركي / محمد علي بن رمضان / فادي بن شوق / طه ياسين الخنيسي / محمد علي بن حمودة

الترجي: يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من معز بن شريفية / سامح ديربالي / محمد علي اليعقوبي / خليل شمام / إلياس شتي / فوسيني كوليبالي / كوامي بونسو / عبدالرؤوف بن غيث / بلال بن ساحة / حمدو الهوني / ابراهيما واتارا

تشكيل الفريقين:

كانت آخر لقاءات الزمالك أمام النادي الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتمكن الأبيض من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 حيث تقدم باهر المحمدي بهدف لصالح الدراويش في الدقيقة 33 وأحرز أوباما هدف التعادل في الدقيقة 61 ثم أحرز اللاعب محمود علاء هدف الفوز في الدقيقة 67 عن طريق ضربة جزاء، وارتفع رصيد أبناء ميت عقبة إلى 31 نقطة وأصبح صاحب المركز الثالث فى الجدول، وآخر لقاءات الترجي في الدوري التونسي كانت أمام نادي اتحاد تطاوين وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

نادي الدم والذهب هو بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، والفارس الأبيض هو بطل كأس الكونفيدرالية، لذا يلتقيان في كأس السوبر ويتطلع الفريقان للفوز لأهمية المباراة حيث تعد بطولة من مباراة واحدة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الزمالك القادمة ضد الترجي في كأس السوبر الإفريقي 2020 ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./