الترجي التونسي: سنعيد كأس دوري أبطال إفريقيا والميداليات

نهائي دوري الأبطال سيعاد بين الترجي والوداد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بالترجي التونسي، على أن ناديه سيعيد كأس دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى الميداليات إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بالإضافة إلى تجهيز ملف لشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

التويتي قال خلال تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "الترجي سيقدم ملف شكواه إلى المحكمة الرياضية الدولية، للطعن على قرار لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي، بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا".

رياض التويتي تابع: "بعدما تأكدنا بأن مصدر القرار هو المكتب التنفيذي للكاف، وسنلجأ بشكل مباشر إلى كاس".

💢- علي معلول يشارك في فوز المنتخب التونسي على منتخب العراق والذي انتهى بهدفين دون رد، في المباراة الاستعدادية لكأس الأمم.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/VyI2qkVnHr — جول مصر (@goaleg) June 7, 2019

وواصل: "بالرغم من عدم حصولنا على خطاب رسمي، ولكننا سنعيد الكأس والميداليات، إلا إذا أصدر اتحاد الكرة قرارًا بوقف التنفيذ".

واختتم التويتي تصريحاته قائلًا: "الحكم أكد لقائدي الفريقين بأن تقنية حكم الفيديو معطلة قبل المباراة، نثق فيما يؤكده خليل شمام قائد الترجي".

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الوداد المغربي انسحب من إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، اعتراضًا على تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ليتوج الأخير بلقب البطولة.