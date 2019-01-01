التدخل الجراحي قد يكون الحل لإصابة سلمان الفرج

لاعب الهلال تعرض إلى إصابة أبعدته عن قائمة السعودية المشاركة في كأس آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أسفرت نتائج الفحوصات، التي أجراها سلمان الفرج لاعب المنتخب السعودي، عن إصابته بالفتق، مع الالتهابات في العضلة الضامة، مما جعل المدير الفني يستبعده من كتيبة الأخضر.

وأعلن الجهاز الفني للأخضر، بقيادة الأرجنتيني بيتزي استبعاد الفرج من القائمة، واستدعاء نوح الموسى لاعب الأهلي بديلاً له، في قائمة المنتخب المشاركة بكأس آسيا.

وألمح الجهاز الطبي، إلى أن لاعب الهلال قد يحتاج إلى تدخل جراحي في حال عدم استجابة موضع الإصابة للبرنامج التأهيلي، خلال الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن يقوم اللاعب بالمزيد من الفحوصات الدقيقة، لمعرفة هل يحتاج إلى تدخل جراحي، أم يكتفى بالبرنامج التأهيلي.

وعلى الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي لافتتاح مشواره في كأس آسيا مساء الليلة، عندما يلعب أمام كوريا الشمالية في الجولة الاولي من دور المجموعات.

الجدير بالذكر أن الأخضر، وقع في المجموعة الخامسة من البطولة والتي تضم كلاً من قطر ولبنان بالإضافة إلى كوريا الشمالية.