"التجديد لميسي؟ انظروا إلى ريال مدريد بدلًا من تقليد الأرجنتين"

هل يستمر المهاجم الأرجنتيني في باريس؟

تعجب الناقد الرياضي الفرنسي دانييل ريولو من اقتراب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من التجديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المدرب كريستوف جالتييه خرج مؤخرًا للتأكيد على أن المحادثات مع ميسي لتجديد عقده تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن الصحفي بشبكة "RMC" الفرنسية خرج للهجوم على هذه الخطوة.

وقال ريولو في تصريحات لبرنامج "After Foot":"هل هناك شخص عاقل لديه القليل من العقل ويمتلك فكرة جيدة عن كرة القدم يمكنه إقناعي بأن تمديد عقد ميسي لعام آخر سيكون مفيدًا لباريس؟".

وأضاف:"نحتاج إلى بناء باريس سان جيرمان لسنوات طويلة وليس أن يكون التركيز على ميسي فقط، هل يكون اللعب من أجله فقط؟ هل سيلعب مبابي ونيمار لميسي فقط؟ لا أفهم هذه الفكرة".

وتابع:"لو أراد كريستوف جالتييه القيام بهذا الأمر، فيجب عليه بناء الفريق من أجل ميسي دون تنظيم هذا السيرك، يمكنه نسخ نموذج الأرجنتين بطلة العالم لو كانت هذه الطريقة التي يجب أن تُلعب بها كرة القدم".

وأوضح:"هل هناك أي فريق يعمل بهذه الطريقة في العالم؟ انظروا إلى الفريق الحاصل على دوري أبطال أوروبا "ريال مدريد" واسألوا أنفسكم هل يجب أن يلعب الفريق من أجل لاعب واحد فقط؟".

يذكر أن ميسي البالغ من العمر 35 سنة نجح في تسجيل 15 هدفًا وقام بصناعة 14 في 24 مباراة لعبها مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.