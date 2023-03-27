التأكيد يأتي من فرنسا .. الكشف عن موعد الإعلان عن رينارد مدربًا لمنتخب السيدات

المدرب الفرنسي متواجد في معسكر الأخضر حاليًا

shahid

يعيش الإعلام والشارع الكروي السعودي حالة من الترقب بشأن مستقبل هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني بعد ارتباطه مؤخرًا بتدريب منتخب السيدات الفرنسي.

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حالة الترقب تلك قاربت من النهاية، إذ أكدت ألين رييرا عضو اللجنة الفنية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب النسائي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، وتحديدًا قبل يوم الخميس القادم.

إذ قالت عبر قناة كانال بلوس "ستستقر الأمور في الأيام القليلة القادمة، ستعرفون اسم المدرب الجديد قبل يوم الخميس القادم. فرنسا ستخوض مباراتين وديتين في الـ7 والـ11 من إبريل القادم ولابد من الإعلان عن قائمة اللاعبات يوم الخميس أو الجمعة القادمين".

رييرا لم تُوضح إن كان المدرب الجديد هو رينارد أم لا، لكن جل المصادر الصحفية الفرنسية تؤكد أنه الرجل المختار لتلك المنصب وأنه توصل لاتفاق مع الاتحاد الفرنسي بالفعل، وما يؤخر الإعلان عن الأمر محاولاته التوصل لاتفاق مع الاتحاد السعودي على فسخ العقد بالتراضي.

المدرب الفرنسي ارتبط منذ انتهاء كأس العالم قطر 2022 بالعديد من الوجهات أبرزها بلجيكا وبولندا والبرتغال، لكن خلافته للمدربة المقالة كورين دياكري في تدريب منتخب السيدات الفرنسي تبدو الأكثر جدية.

يُشار إلى أن رينارد حقق نجاحًا ملحوظًا مع الأخضر وقد قاده لتقديم عروض قوية في المونديال خاصة خلال مباراة الفوز على الأرجنتين 2-1 والخسارة أمام بولندا بنفس النتيجة، وكان الاتحاد السعودي قد جدد عقده قبل المونديال حتى عام 2027.

Shahid