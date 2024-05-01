التأجيل؟ .. الكلمة الأخيرة في مصير مباراة النصر والخليج بعد التطورات المفاجئة

حقيقة تأجيل مباراة النصر والخليج..

"هل سيتم تأجيل مباراة النصر والخليج؟!".. سؤال طرحه الكثيرون، بعد الجدل الكبير الذي أثير في الساعات القليلة الماضية، عقب هطول أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض.

النصر من المقرر أن يستضيف الخليج، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، المقرب من البيت النصراوي، حقيقة "تأجيل" مباراة العالمي أمام الخليج، إلى يومٍ يحدد لاحقًا.

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العنزي نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، منذ قليل، وجود أي فكرة لـ"تأجيل" المباراة؛ مؤكدًا على أن مواجهة النصر والخليج، ستقام في موعدها.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة النصر والخليج، سيواجه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي تأهل على حساب الاتحاد؛ بعد الفوز عليه مساء أمس الثلاثاء، بهدفين مقابل واحد.