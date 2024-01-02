التاريخ يُعيد نفسه .. صفقة جارسيا تثير الخلاف بين برشلونة وجيرونا!

هل يتم الاتفاق في النهاية؟

برشلونة يريد لاعبًا وناديه يحدد سعره والنادي الكتالوني يقاتل لتخفيضه بأقصى شكل ممكن، قصة كلاسيكية ومتكررة في كل سوق انتقالات.

الحديث هنا عن أليكس جارسيا لاعب جيرونا المتألق، الذي يعرف الجميع رغبة برشلونة في الحصول على خدماته في يناير الجاري لتدعيم خط الوسط في ظل إصابات جافي وبيدري.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن جيرونا يريد الحصول على 20 مليون يورو للتخلي عن جارسيا، ولكن الأزمة الاقتصادية تحرم برشلونة من المقدرة على دفع هذا المبلغ.

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وأشارت إلى حالة الجدل المثارة حول الشرط الجزائي الرسمي الموجود في عقد اللاعب بانتشار العديد من الأرقام غير المؤكدة، ولكن المحادثات بين الطرفين ليس لها علاقة بالسعر الرسمي الموجود في عقد جارسيا.

ولذلك يطمح برشلونة في دفع 12 مليون يورو لضم اللاعب، في سيناريو يشابه كثيرًا ما حدث في صفقة أوريول روميو الصيف الماضي، عندما طالب جيرونا بـ10 ملايين يورو وانتهى الأمر بوصول قيمة الصفقة إلى 3.8 مليون فقط.

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 سنة يقدم مستويات مبهرة مع جيرونا هذا الموسم، وساهم في احتلال الفريق للمركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بعد 18 جولة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.