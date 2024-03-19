التاريخ يُعيد نفسه .. عرض مدريدي مفاجىء لخطف نجم برشلونة في الصيف

كلمة السر في جلب لقب الدوري

مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية القادمة من الانطلاق، قرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التوجه لنظيره برشلونة من أجل خطوة معتادة.

صفقة هجومية من العملاق الكتالوني إلى نظيره المدريدي، تمامًا مثلما حدث في الماضي مع دافيد فيا ولويس سواريز وممفيس ديباي.

الصحفي روبن أوريا قال عبر قناته على موقع "تويتش" إن أتلتيكو يريد التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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وأشار إلى أن برشلونة قد يكون منفتحًا على بيع اللاعب الذي سيدخل في موسمه الثالث مع النادي الكتالوني، ولذلك يعتبر المهاجم المخضرم البالغ من العمر 35 سنة من الأهداف الرئيسية للمدرب دييجو سيميوني.

ويقضي ليفاندوفسكي موسمه الثاني مع برشلونة وهو في حالة تهديفية مميزة، حيث سجل 20 هدفًا حتى الآن، بعدما أنهى موسمه الأول برصيد 33 هدفًا، وهو الأمر الذي لفت أنظار أتلتيكو طمحًا في ضمه.

وأما من ناحية ليفاندوفسكي الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال للدوري السعودي، فكل تصريحاته الفترة الأخيرة تؤكد على سعادته في برشلونة وعدم تخطيطه للرحيل قريبًا.

جدير بالذكر أن تاريخ أتلتيكو مع مهاجمي برشلونة يعتبر بمثابة فأل الخير على الفريق المدريدي، حيث سبق أن تعاقد مع دافيد فيا في عام 2013 وفاز بالدوري الإسباني لموسم 2013/2014، كما ضم لويس سواريز من الفريق الكتالوني في 2020 وفاز بالدوري أيضًا لنسخة 2020/2021.