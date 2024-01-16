"التاريخ لا يمكن محيه" .. صديق رونالدو يسخر من فوز ميسي بـ"ذا بيست"

كريستيانو خارج العشرة الأوائل!

علق الصحفي الإسباني إيدو أجيري، على اختيارات حفل جوائز "ذا بيست"، الأفضل لعام 2023، والذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وشهد الحفل فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، بعد منافسة شرسة مع الثنائي النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

ويعد إيدو أجيري، أحد الأصدقاء المقربين من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، حيث نشر صورة "الدون" في "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، مع تعليق مثير.

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وكتب إيدو أجيري على صورة رونالدو: "لا يمكن محو التاريخ ولا الأرقام، رونالدو الأفضل".

وحافظ ميسي على جائزة "ذا بيست" للعام الثاني على التوالي، بينما يغيب رونالدو عن قائمة العشرة الأوائل، حيث كان آخر ظهور له في قائمة عام 2021، عندما احتل المركز السابع وفاز بالجائزة آنذاك البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتسلم الجائزة تيري هنري، الذي تولى تقديم الحفل، وهو زميل ميسي السابق في برشلونة، نظرا لعدم حضور البرغوث حفل "ذا بيست" في لندن، حيث ذهبت جائزة الفيفا، لأكثر اللاعبين حصولًا على الأصوات من اختيارات اللاعبين والمدربين والصحفيين والجمهور.