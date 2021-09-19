التاريخ يفتح أبوابه أمام هالاند

إرلينج هالاند لا يتوقف عن كتابة التاريخ بقميص بوروسيا دورتموند.

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا جديدًا اليوم في الدوري الألماني على حساب نظيره أونيون برلين في الجولة الخامسة من البطولة.

المباراة كالعادة شهدت تألق النرويجي إرلينج هالاند الذي سجل هدفين في لقاء اليوم ليحتل قمة هدافي الدوري الألماني.

هالاند يأتي في المركز الأول برصيد سبعة أهداف في خمسة لقاءات فقط، وهو نفس رصيد روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ.

وينفرد هالاند بالصدارة بسبب صناعته لأربعة أهداف في آخر خمسة لقاءات للفريق بالدوري الألماني، وهو ما يمنحه الأفضلية بعد مساهمته في 11 هدفًا حتى الآن.

بشكل عام كان هدف هالاند الثاني اليوم هو رقم 68 له في 67 مباراة بكل البطولات التي شارك فيها اللاعب حتى الآن منذ قدومه.

وصنع هالاند 19 هدفًا، مما يجعل إجمالي ما أسهم فيه من أهداف هو 87 هدفًا في 67 مباراة، وهو رقم فريد في هذه الأيام بكل تأكيد.

أرقام هالاند مرعبة بشكل أكبر في دوري أبطال أوروبا حيث سجل اللاعب 21 هدفًا في 17 مباراة وقال في تصريحات مؤخرًا: "أحلم بتحقيق اللقب".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن هالاند يملك شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل عن بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

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