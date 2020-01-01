التاريخ يصب في صالح الأهلي قبل مواجهة المصري

الأهلي يحتل حاليًا صدارة الدوري المصري برصيد 42 نقطة

يستقبل النادي الأهلي المصري مساء اليوم النادي المصري على استاد المكس بالإسكندرية، وهي المباراة المؤجلة من الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي يحتل حاليًا صدارة الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

ويلتقي كلا الفريقين اليوم في المباراة رقم 118، حيث حقق الأهلي الفوز في 64 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما خسر الأهلي في 19 مباراة.

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من الناحية التهديفية، سجل لاعبو الأهلي 163 هدفًا في شباك المصري، حملت توقيع 92 لاعبًا، فيما استقبلت شباك الأهلي 88 هدفًا.

أما أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث في مناسبتين؛ الأولى في موسم 1978- 1979، والثانية في موسم 1998- 1999.

ويتساوى (صالح سليم، ومحمود الخطيب، وشريف عبدالمنعم، وحسام حسن) في قائمة هدافي مواجهة الفريقين، حيث نجح كل لاعب في تسجيل 5 أهداف بمرمى المنافس.

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يُذكر أن أولى مواجهات الفريقين كانت موسم 1948- 1949، في النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.