البنزرتي: الوداد لم يحسم الدوري المغربي حتى الآن

فارق 12 نقطة بين الوداد وأقرب ملاحقيه في الدوري بعد لعب 21 جولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي المغربي أن فريقه، لم يحسم الدوري بطولة الدوري حتى الآن، بالرغم من فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه.

وارتفع رصيد الوداد إلى النقطة 48 من 21 مباراة وبفارق 12 نقطة عن اتحاد طنجة صاحب المركز الثاني من 20 مباراة، بعد فوز الوداد بالأمس على المغرب التطواني.

وقال البنزرتي في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد لعبنا بالأمس أمام خصماً جيداً، ولكننا حققنا المطلوب بالرغم من غياب الفاعلية الهجومية".

10 كرات ذهبية يملكها كلاً من رونالدو وميسي.. ولكن ماذا لو لم يتواجد هذا الثنائي، من اللاعب الذي كان يستطيع السيطرة على أكبر عدد من هذه الكرات؟ 🤔 pic.twitter.com/55fnDB0NEA — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 4, 2019

وواصل: "لقد لعبنا مباريات كثيرة في الفترة الماضية، لذا كان من الطبيعي هبوط المستوي ولكن الأهم هو تحقيق الفوز".

وأردف: "بالرغم من فارق النقاط الكبير بيننا وبين المركز الثاني في الدوري، إلا أننا لم نحسم اللقب حتى الآن، يجب علينا التركيز في المباريات القادمة وعدم التراخي".

اقرأ أيضاً: تصريحات وكيل بيل تُثير اهتمام مانشستر يونايتد

وأتم تصريحاته قائلاً: "أغلقنا في الوقت الحالي صفحة الدوري، وسنعمل بكل تركيزنا على المباراة القادمة من دوري أبطال أفريقيا".