فيديو | تخلص من رونالدو وحان دور لاعب جديد .. علي البليهي يستفز نجم الاتحاد قبل كلاسيكو السوبر

مدافع الهلال بدأ الاستفزاز مبكرًا..

فور نزوله لأرض ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية، بدأ علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، تصرفاته الاستفزازية للاعبي الاتحاد قبل كلاسيكو كأس الدرعية للسوبر السعودي.

الكلاسيكو من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ضمن نهائي البطولة، التي تقام خارج الديار للمرة الثانية في تاريخها.

وخلال عمليات الإحماء، نشر الصحفي الاتحادي الشهير علاء سعيد فيديو للبليهي يتوعد به زميله السابق في الهلال وحارس مرمى الاتحاد الحالي عبدالله المعيوف، بالهزيمة، ليرد عليه الأخير متحديًا: "سنفوز".

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يذكر أن البليهي كان له لقطة استفزازية شهيرة في نصف نهائي السوبر بعدما تسبب في طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، في الدقيقة 86، إذ استفزه، ليرد عليه بلكمة في الصدر.

وصعد الهلال للنهائي بعد الفوز أمام العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد، وهي نفس النتيجة التي أطاح بها الاتحاد بمنافسه الوحدة من نصف النهائي.