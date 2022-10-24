البليهي للإدارة: لا أتخيل نفسي خارج الهلال

الهلال يسعى لتجديد عقد مدافعه

طمأن فهد المفرج المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بالهلال الجماهير حول مستقبل المدافع علي البليهي مع الفريق، مؤكدًا أنه سيُجدد عقده ويُواصل رحلته مع القميص الأزرق.

عقد البليهي ينتهي هذا الموسم مع الهلال، وقد اختلف حول موعد نهايته بالتحديد وإن كان يناير 2023 أم يونيو من نفس العام، وقد أثير مؤخرًا جدلًا واسعًا حول مستقبله بعدما أكد أحد الإعلاميين أنه جلس مع إدارة النصر للتفاوض حول الانضمام للنادي وهو ما نفاه وكيله جملة وتفصيلًا.

المفرج أكد خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" ثقته من عودة الهلال القوية في دوري روشن السعودي هذا الموسم بعد استئنافه عقب نهاية مونديال قطر 2022، خاصة بعدما يستعيد مصابيه وعقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون.

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وأشاد المفرج بعمل الإدارة تجديد عقود اللاعبين، وقال عن المدافع "البليهي أحد أبناء النادي وهو بنفسه قال لنا أنه لا يرى نفسه خارج الهلال، صحيح نحن في زمن الاحتراف لكن اللاعب سيبقى مع زملائه في الفريق بإذن الله".

يُشار إلى أن الدوري السعودي متوقف حتى منتصف ديسمبر القادم بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر القادم.

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