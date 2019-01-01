البليهي: الدوري مازال في الملعب وسنصحح أخطاء مباراة اليوم

لاعب الهلال يرسل رسالة لجمهور فريقه عقب خسارة الديربي امام النصر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد على البليهي، لاعب الهلال أن فريقه سيحاول تصحيح الأخطاء التي وقع بها في مباراة النصر اليوم، والتي أدت إلى الخسارة وفقدان الصدارة.

وخسر الهلال، بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين من النصر، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الملك فهد.

وقال البليهي في تصريحات عقبت اللقاء: "لم نخسر الدوري حتى الآن، لقد خسرنا ثلاث نقاط فقط، مازال هناك مباريات متبقية، سنعمل على تصحيح أخطاء اليوم خلال باقي المباريات".

وأكمل: "فقدنا الصدارة، والفارق نقطة وحيد، متبقى ست مباريات وكل شيء وارد في كرة القدم".

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وواصل: "فقدنا التركيز، البداية لم تكن جيدة ولم نكن في كامل تركيزنا لم نخسر الدوري حتى الآن، النقص العددي أثر علينا، وعلى تغييرات المدير الفني".

وأتم تصريحاته برسالة لجمهور الهلال، قال فيها: "الدوري مازال في الملعب، وسنقاتل من أجل الحصول عليه".