البلايلي: لم نفقد الثقة في قدرتنا على التأهل أمام ساحل العاج

الجزائر وصلت إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب ساحل العاج من علامة الجزاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد يوسف البلايلي، لاعب المنتخب الجزائري، أن فريقه لم يفقد الثقة في أنفسهم أو مقدرتهم على الفوز في أي لحظة من لحظات مباراة ساحل العاج، بالرغم من إضاعة ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني عن طريق بغداد بونجاح.

وشارك البلايلي، في فوز الجزائر على حساب ساحل العاج منذ قليل، والوصل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

وقال يوسف البلايلي، في تصريحات عقبت اللقاء: "كانت مباراة صعبة، امام فريق كبير، الحمد لله ربي وفقنا وتمكنا من إسعاد الشعب مبارك علينا".

وتابع: "لم نشكك في قدراتنا على الإطلاق عقب إضاعة بونجاح لركلة الجزاء، كنا واثقون من الفوز ولعبنا لآخر دقيقة، نشرك الجمهور الذي ساندنا وسافر خلفنا".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لدينا هدف واضح وهو إسعاد الشعب، الجميع في الفريق على قلب رجل واحد لتحقيق اللقب".

عقدوا العزم أن تحيا الجزائر 💪

جيل حان وقته ليقول كلمته القارية 🇩🇿

الجزائر تفوز على كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح ⚽️

مبروك لمنتخب محاربي الصحراء التأهل إلى نصف النهائي 🇩🇿 🙌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/KLJpYE0cGF — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 11, 2019

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري، سيلعب أمام نظيره النيجيري في نصف نهائي البطولة، يوم الأحد القادم، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد القاهرة.