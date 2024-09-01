زادت البكتيريا .. تلوث نهر السين يتسبب في تأجيل منافسات الترايثلون في بارالمبياد باريس 2024

هل تنطلق منافسات الترايثلون البارالمبي بشكل طبيعي غدًا؟

تسببت الأمطار التي هطلت منذ يوم الجمعة إلى السبت، في تلوث مياه نهر السين، ومن ثم تم تأجيل سباق التريثلون البارالمبي، ضمن منافسات بارالمبياد باريس 2024.

وأصدر الاتحاد الدولي للترايثلون واللجنة المنظمة لباريس 2024 بيانًا رسميًا، يؤكد على أن أحدث التحليلات أظهرت انخفاضًا في جودة مياه نهر السين، بعد الأمطار التي حدثت خلال اليومين الماضيين، ونتيجة لذلك فإن جودة المياه في مكان المنافسة يوم الأحد 1 سبتمبر.

وتقرر التأجيل بعد اجتماع عقد في الساعة 3:30 صباحًا بين اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي للترايثلون، بالإضافة إلى السلطات المكلفة باختبار جودة مياه نهر السين، حيث تم تأجيل الاختبارات إلى يوم الإثنين بدلًا من الأحد، من أجل تحديد إمكانية بدء المنافسات.

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ونشرت البطلة سوزانا رودريجيز عبر حسابها على منصة "إكس" تغريدة، تؤكد خلالها على أنه متواجدة في إقامتها وعلى سريرها، بعد تأجيل السباق إلى الغد بسبب زيادة بكتيريا الإشريكية القولونية في نهر السين.

وأقيمت دورتان تدريبيتان صباح يومي الخميس والجمعة على نهر السين، ولكن تم إلغاء التدريب الثالث يوم السبت كإجراء احترازي، حيث يتكون حدث التريثلون البارالمبي من 750م من السباحة و20 كيلومترًا من ركوب الدرجات و5 كيلومترات من الجري.