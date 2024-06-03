رغم "البكاء وصفر الألقاب مع النصر" .. كريستيانو رونالدو يؤكد: عشت واحدًا من أفضل مواسمي

كريستيانو رونالدو سعيد رغم كل شيء

"واحد من أفضل مواسمي الكروية على الإطلاق".. هكذا وصف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مشواره في 2023-2024.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، توّج هدافًا لدوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 35 هدفًا، كاسرًا بذلك الرقم القياسي السابق، المسجل باسم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في موسم رياضي واحد فقط؛ وبـ34 هدفًا.

وعن ذلك يقول رونالدو في تصريحات مع الرابطة السعودية المحترفة: "هذا الإنجاز يعني الكثير لي، لأنه يعبر عن عملي الشخصي.. أشعر بسعادة غامرة، فقد قدّمت واحدًا من أفضل مواسمي؛ ليس على مستوى التسجيل فقط، ولكن في التمريرات الحاسمة أيضًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشكر الأسطورة البرتغالية، زملاءه في الفريق النصراوي، على مساعدته في تحطيم الرقم القياسي، لعدد الأهداف في موسم رياضي واحد فقط، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ موجهًا رسالة إليهم بالقول: "من غيركم، لم يكن هذا الأمر ممكنًا".

وشدد كريستيانو رونالدو، على أن تحطيم الأرقام القياسية؛ هو دافعه الحقيقي للتدرب يوميًا، وممارسة لعبة كرة القدم، حتى هذا السن المتقدم.

وكشف رونالدو، عن أن هدفه الأول دائمًا؛ هو أن يقدّم نفس المستوى في كل موسم، وأن يبذل قصارى جهده لمساعدة منتخب البرتغال ونادي النصر، على التتويج بالألقاب، بالإضافة إلى جمع الجوائز الفردية، إذا كان هذا ممكنًا.

جدير بالذكر أن نادي النصر، فشل في التتويج بأي لقب رسمي في 2023-2024؛ وهو الموسم الرياضي الثاني على التوالي، منذ التعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي "صفريًا"؛ حيث ظهر اللاعب متأثرًا للغاية بذلك، عندما دخل في نوبة بكاء شديدة، عقب السقوط في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الهلال.