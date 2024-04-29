"البعير ما يشوف عوجة رقبته!".. أزمة الميزانية تضع الشيخ في دائرة الاتهام بالتحيز للهلال

الشيخ يرد على طلب الفراج بالتوازن بين أندية دوري روشن..

SHAHID

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ، أن الميزانية موحدة بين الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة، ولكن الهلال يفرق عن الباقين فنيًا، سواءً النصر والاتحاد والأهلي.

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وقال الشيخ، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إنه لا يمكن المقارنة بين فريق يملك فائضًا ماليًا، وآخر لديه عجز، مضيفًا أن الهلال يمتلك فائضًا بقيمة 700 مليون ريال، بينما يواجه الاتحاد عجزًا بـ300 مليون، واستدل بتصريح سابق من أنمار الحائلي، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية بأنه يحتاج لعلاج مديونية النادي حتى عام 2026، الأمر الذي يجعل برنامج الاستقطابات ملزمًا بإنهاء الميزانية للاتحاد، لأن "عليه التزامات يجب أن يوفي حقوق أصحابها".

ورد الإعلامي وليد الفراج، بأنه كان يجب إحداث التوازن بين الأندية المديونة، كي لا يحدث اختلال بالمنافسة، مشيرًا إلى نظام الدوري الأمريكي لكرة السلة، بقوله "إذا وجدت فريقين من الفرق المؤثرة جماهيريًا، يعطونهم قروضًا ليكونوا متقاربين فنيًا"، متسائلًا "هل تريد للدوري السعودي أن يكون قويًا؟ ألا ينبغي إعادة الهيكلة لدعم الأندية كونه لا يمكن حصر المنافسة بين الهلال والنصر، وتركيز الجمهور في مدينة ليس مسجلًا في تاريخها أن ملاعبها ممتلئة، ومدينة أخرى تمتلئ ملاعبها بالمدرجات، الفريقان بها يتعرضان لإنفلونزا حادة ويجب علاجهما من أجل المصلحة العامة".

وعلق الشيخ قائلًا "أنا أسأل برنامج الاستقطابات (هل دفعت للهلال أكثر من الأندية الأخرى؟)"، مضيفًا أنه لا ينبغي دعم الأندية المنافسة بشكل أكبر، لأن الهلال متفوق فنيًا عليهم، وقال "إذا بلغت قيمة الهلال السوقية إلى مليار، والآخرين 200 مليون، هل يعني ذلك أن تمنح الآخرين 800 مليون دعمًا ليتساووا مع الهلال؟"، ورد الفراج "زد 500 مليون فقط للأندية الأخرى ليصبحوا متقاربين!".

ويواصل الشيخ إثارة الجدل بين الجماهير، وسط اتهامات بانحيازه إلى الهلال، عقب مقطع فيديو نشره، للرد على الشامتين في خروجه من بطولة دوري أبطال آسيا، قائلًا "لديك فريق ينافس على كافة البطولات ومتأهل لكأس العالم للأندية، وهناك أندية أخرى خسرت كافة استحقاقات الموسم، وأندية على أعتاب بطولة واحدة من خسارة كافة البطولات. أتفهم أن الهلاليين مستاؤون من الخسارة لأن طموحاتهم أبعد وثمرة الموسم أكبر، والخسارة طبيعة كرة القدم، ولكن أنتم يا من تطقطقون على الهلال، تذكروني بحكاية (البعير اللي ما يشوف عوجة رقبته)".

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ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 80 نقطة من 28 مباراة، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الأهلي، فيما يستعد لملاقاة الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في انتظار التتويج بثاني بطولاته في الموسم بعد كأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما ودع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا من نصف النهائي، بعد الإقصاء من العين الإماراتي.

SHAHID