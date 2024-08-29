"هذه البطولة لن تقام أبدًا!".. الحرب تشتعل بين "يويفا" وريال مدريد!

"يويفا" يرفض التنازل عن إهانة الاقتراح الصعب!

الحرب بين ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وجبهة "السوبر ليج" التي يتصدرها كل من فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا رئيسي ريال مدريد وبرشلونة أصبحت أكثر سخونة من أي وقت مضى.

التوتر بسبب هذا الاقتراح نابع من رغبة الناديين في إقامته، بينما لا يريد "يويفا" هذا الأمر الذي سينقص بالتأكيد متابعة دوري أبطال أوروبا.

وخلال الفيديو الدعائي لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وجد رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين فرصة للرد على أطروحات إقامة البطولة من جديد.

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وخلال عرض نشيد دوري أبطال أوروبا المعدل في الفيديو، ألمح زلاتان إبراهيموفيتش عن إمكانية إنشاء بطولة جديدة داخل الفيديو، وقبل أن يلفظ الاسم، أتاه الرد من تشيفرين.

تشيفرين قال له بوضوح مقاطعًا لاعب ميلان السابق: "قلت لك إن مثل هذه المنافسة لن تحدث أبدًا!".