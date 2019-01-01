الاتحاد العربي: الجوائز المالية للبطولة العربية لن تتغير عن الموسم الماضي

قرعة البطولة ستُسحب اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تُسحب اليوم في المغرب قرعة النسخة الجديدة من البطولة العربية والمسماة بكأس محمد السادس للأندية البطلة.

وتأكد مشاركة 28 فريقًا عربيًا في البطولة أبرزهم الإسماعيلي والاتحاد من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الشباب واتحاد جدة من السعودية، الوصل والجزيرة من الإمارات، الهلال والمريخ من السودان، شباب قسنطينة ومولودية الجزائر من الجزائر، الوداد والرجاء وأولمبيك أسفي من المغرب.

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وسيكتمل العدد لـ32 فريقًا بعد نهاية التصفيات التمهيدية التي سيُعلن لاحقًا عن الفرق المشاركة بها.

وأكد رجاء الله سلمي الأمين العام للاتحاد العربي أن الجوائز المالية للبطولة لن تختلف عن النسخة السابقة، إذ سيحصل البطل على 6 ملايين دولار، فيما ستُمنح للوصيف 2.5 مليون دولار، وسيحصل المتأهلون لنصف نهائي البطولة على نصف مليون دولار، و200 ألف دولار لمن يصل دور الـ8، و50 ألف لمن يصل دور الـ16، فيما سيحصل كل فريق مشارك في البطولة وخرج من دور الـ32 على 20 ألف دولار.

ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن سلمي قوله عن البطولة "الجميع يتطلع إلى نجاح هذه البطولة استمرارًا للنجاح الكبير للنسخة الماضية التي حملت اسم كأس زايد، والتي كانت متميزة في منافساتها وفي جوائزها، وهذا الأمر حفزنا في الاتحاد العربي إلى الاستمرار في إقامة بطولات الأندية العربية لتستمر مسابقات وبرامج الاتحاد العربي وتتطور أكثر".

"القرعة ستكون مقسمة إلى مجموعتين حسب التنصيف الدولي للأندية لشهر يونيو 2019، ونتمنى التوفيق لجميع الأندية المشاركة وأن يحظى الجمهور في الوطن العربي ببطولة مثيرة وممتعة كرويًا".

يُذكر أن النجم الساحلي حسم لقب النسخة السابقة لصالحه بانتصاره في المباراة النهائية على الهلال السعودي، ويُعد الزعيم مع النصر والأهلي والزمالك أبرز الغائبين عن النسخة الحالية.