البطة والفيراري.. كشف أبطأ وأسرع لاعبي برشلونة في دوري الأبطال

صاروخ البارسا في المركز 37 بالشامبيونزليج!

أظهر تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، قائمة بأسرع وأبطأ لاعبي برشلونة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن البرازيلي رافينيا هو أسرع لاعبي برشلونة حتى الآن في التشامبيونزليج، بسرعة قصوى بلغت 34.6 كم/ساعة.

ويحتل رافينيا المركز 37 في "قائمة الأسرع" بدوري الأبطال، التي يتصدرها كريم أديمي، لاعب بوروسيا دورتموند (36.3) وكيليان مبابي نجم باريس (36.1).

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ويأتي الأوروجوائي رونالد أراوخو كثاني أسرع لاعبي الفريق الكتالوني، بسرعة قصوى تبلغ 34.5 كم/ساعة (حين وُظّف كظهير في بعض المباريات)، ثم بالدي ثالثا (33.7).

ومع استبعاد حراس المرمى، فإن اللاعبين "الأبطأ" في برشلونة هذا الموسم بدوري الأبطال، يأتي الثنائي الشاب هيكتور فورت ومارك كاسادو في القاع (26 و29.4 كم/ساعة) على الترتيب، ثم إلكاي جوندوجان (29.8) وإينييجو مارتينيز (29.9).