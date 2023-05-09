البشائر تتوالى .. وليد معاذ يحسم مصير الملف الأكثر خطورة في الأهلي

لا يريد وليد معاذ؛ رئيس الأهلي السعودي، الفشل في أكثر الملفات خطورة في النادي في الوقت الحالي، خاصةً وأنه بدونه لن تكتمل فرحة صعود الفريق لدوري روشن.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
الراقي حسم مصير صعوده لدوري روشن بشكل رسمي، بعد موسم حالي صعب قضاه في دوري يلو للدرجة الأولى، قبل نهايته بأربع جولات.
وأوضح فهد المالكي، مراسل القنوات الرياضية السعودية في جدة، تفاصيل حوار خاص دار بينه وبين وليد معاذ، أكد خلاله الأخير أن الأيام المقبلة ستشهد أخبارًا مفرحة لجماهير النادي بشأن القضايا الخارجية المتنازع عليها.
حديث رئيس الراقي يشير لقرار الاتحاد الدولي "فيفا" الكارثي، الذي حكم بحرمان الأهلي من التعاقدات لفترتين مقبلتين، بعد تراكم القضايا الخارجية عليه.
وكان هذا القرار بمثابة الصدمة بالنسبة للجماهير، في ظل رغبتها في عودة قوية لفريقها لدوري المحترفين في الموسم المقبل، وهو ما لن يحدث في ظل الانتقادات الكثيرة للمجموعة الحالية من اللاعبين.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصورة الأشهر واحتفال يدمر المفاصل .. لقطات لا تنسى من ديربي ميلانو الأوروبي
- ثلاثة فشلة ومتصدر .. التضحية المحلية تختصر الطريق نحو دوري أبطال أوروبا!
- "كيف وافق رونالدو على هذا؟" .. ميسي يعترض على الأوضاع في دوري روشن!
- "اخرج من نادينا فورًا" .. جمهور يونايتد يهاجم دي خيا بعد خطأ مباراة وست هام
- استغل وجوده في دوري يلو وانقض على إرثه .. الشباب يجرد الأهلي من لقبه التاريخي