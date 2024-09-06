"البسمة عادت إليه".. وصول يورجن كلوب لقيادة بوروسيا دورتموند رسميًا

المدرب الألماني عاد إلى النادي الذي شهد تألقه الكبير..

وصل المدرب الألماني يورجن كلوب إلى تدريبات ناديه الأسبق بوروسيا دورتموند من أجل مزاولة مهنته كمدرب من جديد.. ولكن ليوم واحد فقط!.

هذا اليوم سيكون مباراة وداعية ثنائي الفريق لوكاس بيتشيك وياكوب بواشتشيكوفسكي، اللذين دربهما كلوب أثناء فترة وجوده مع النادي الأصفر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند تغريدة تظهر ارتداء كلوب قمصان تدريب الفريق مع ابتسامة عريضة، وعبارة: "انظروا من عاد!".

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كما أن المباراة سيحضرها كل من مدرب دورتموند الحالي، نوري شاهين، واللاعب ماتس هوملز الراحل إلى روما مؤخرًا، وعن هذا نشر الحساب الرسمي لدورتموند تغريدة تظهر كلًا من كلوب وشاهين سويًا مع عبارة: "المالتي فيرس أصبح حقيقة.. مؤكد".

يذكر أن كلوب سيدرب في المباراة التي يشارك فيها عدد من أساطير دورتموند السابقين، الفريق الخاص بالنجم ياكوب بواشتشيكوفسكي.