البرتغال وفرنسا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة البرتغال وفرنسا في قمة الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة من بطولة يورو 2020 ..

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البرتغال 0 × 0 فرنسا

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انطلاق المباراة

تشكيل البرتغال

قرر المدرب سانتوس البدء بالتشكيلة الآتية:

التشكيل | 4-3-3



باتريسيو

جيريرو- دياز - بيبي - سيميدو

موتينيو - دانيلو - سانشيس

سيلفا - كريستيانو رونالدو - جوتا

Este é o nosso 11 inicial! #VamosComTudo ! pic.twitter.com/ByCuZWGjWp

تشكيل فرنسا

قرر المدرب ديدييه ديشان البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-2-3-1



لوريس

لوكاس هيرنانديز - فاران - كيمبمبي - كوندي

كانتي - بوجبا

مبابي - جريزمان - توليسو

بنزيما

La composition de l'Equipe de France pour son 3ème et dernier match de poule face au Portugal ! 🇵🇹🇫🇷 #PORFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/EtxwokRojF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2021

ويحتاج المنتخب البرتغالي للفوز لضمان التأهل دون الدخول في حسابات معقدة بشأن أفضل الثوالث، إلا أنّ فرنسا ضمنت بالفعل التأهل وتحتاج فقط لضمان الصدارة.

نجح المنتخب البرتغالي في الجولة الأولى في تحقيق فوز رائع على المجر بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر من ألمانيا 4-2، بينما فازت فرنسا على الماكينات بهدف نظيف وسقطت في فخ التعادل مع صربيا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لثالث قمم مباريات المجموعة السادسة والتي ستجمع بين فرنسا والبرتغال، وستُقام على ملعب بوشكاش آرينا.