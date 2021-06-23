كأس أمم أوروبا

البرتغال وفرنسا: مباشر لحظة بلحظة

مصعب صلاح
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GOAL
تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة البرتغال وفرنسا في قمة الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة من بطولة يورو 2020 ..

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البرتغال 0 × 0 فرنسا
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Antoine Griezmann France Cristiano Ronaldo Portugal 2020

 

 

انطلاق المباراة

تشكيل البرتغال

قرر المدرب سانتوس البدء بالتشكيلة الآتية:

التشكيل | 4-3-3

باتريسيو
جيريرو- دياز - بيبي - سيميدو
موتينيو - دانيلو - سانشيس
سيلفا - كريستيانو رونالدو - جوتا

Este é o nosso 11 inicial! #VamosComTudo ! pic.twitter.com/ByCuZWGjWp

تشكيل فرنسا

قرر المدرب ديدييه ديشان البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-2-3-1

لوريس
لوكاس هيرنانديز - فاران - كيمبمبي - كوندي
كانتي - بوجبا
مبابي - جريزمان - توليسو
بنزيما

ويحتاج المنتخب البرتغالي للفوز لضمان التأهل دون الدخول في حسابات معقدة بشأن أفضل الثوالث، إلا أنّ فرنسا ضمنت بالفعل التأهل وتحتاج فقط لضمان الصدارة.

نجح المنتخب البرتغالي في الجولة الأولى في تحقيق فوز رائع على المجر بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر من ألمانيا 4-2، بينما فازت فرنسا على الماكينات بهدف نظيف وسقطت في فخ التعادل مع صربيا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لثالث قمم مباريات المجموعة السادسة والتي ستجمع بين فرنسا والبرتغال، وستُقام على ملعب بوشكاش آرينا.