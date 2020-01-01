البرتغال وفرنسا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة منتخب البرتغال أمام منتخب فرنسا ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا،على ملعب النور بلشبونة

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البرتغال 0 × 1 فرنسا

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76' عرضية مثالية من رافاييل جيريرو باتجاه رونالدو وركض الدون ليضعها برأسه ولكن في اللحظة الأخيرة يخرج كيمبمبي ويلمس الكرة برأسه ويرتطم برونالدو بقوة.. لقطة خطيرة للغاية واستثنائية من مدافع بي آس جي.

74' مهارة من رونالدو ثم تهيء للكرة منه باتجاه موتينيو على حدود منطقة الجزاء، ليطلق قذيفة قوية لكن هوجو لوريس يطير ويقدم تصديًا أسطوريًا بحرم به البرتغال من التعادل.

68' المباراة هادئة في آخر عشر دقائق تقريبًا، سيطرة من منتخب فرنسا ولكن بخطورة أقل، منتخب البرتغال غير موجود ورونالدو في حالة اختفاء شبه تامة.

59' يا إلهي! فرصة مهدرة خطيرة جدا للبرتغال، تسديدة من بعيد عبر جيريرو يتصدى لها هوجو لوريس لترتد إلى جوتا الذي يرفعها إلى دياش ويضعها برأسه فترتطم في القائم الأيسر لسوء حظه.

56' ماذا أهدرت يا بوجبا؟ بوجبا يهدر فرصة إنهاء المباراة بعد عرضية وهو خالٍ من الرقابة في منطقة الستة أمتار لكن رأسية ضعيفة جدًا أمسك بها باتريسيو بسهولة.

53' جووووووووووووووووووووووووول! نجولو كانتي يحرز هدف المقدمة لمنتخب فرنسا

الآن بداية الشوط الثاني!

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، استراحة ونعود في الشوط الثاني.

45' دقيقة وقت محتسب بدلًا من الضائع.

44' فرصة خطيرة لمنتخب البرتغال من ركنية قفز خلالها الدون رونالدو فوق كيمبمبي ووضعها قوية باتجاه المرمى ولكنها أتت بجوار القائم الأيسر بأمتار قليلة جدًا.

40' فرنسا تواصل الخطورة وباتريسيو يستمر في التألق، عرضية من لوكاس هيرنانديز لمارسيال أمام المرمى ولكن حارس وولفرهامبتون يقفز أمامه ويتصدى للكرة بصورة أكثر من رائعة ويتعرض للإصابة.

30' فرصة خطيرة للغاية لمنتخب فرنسا! ركلة حرة من الجانب لعبها جريزمان باتجاه رابيو الذي هيأها لمارسيال ليسددها لكنها ترتطم في العارضة لسوء حظه.

24' ركلة حرة لكريستيانو رونالدو من على حدود منطقة الجزاء لكن تسديدته أتت في الحائط البشري، أداء غير جيد للدون حتى الآن.

18' تهديد جديد من منتخب فرنسا، ركنية وضعها فاران برأسه وهو بدون رقابة وأتت بجوار المرمى بأمتار قليلة.

12' الفرصة الأخطر على الإطلاق حتى الآن، تمريرة رائعة من جريزمان باتجاه مارسيال تجعله ينفرد بالمرمى ليضعها من لمسة واحدة أرضية ولكن باتريسيو يتعملق ويخرجها بقدمه.

10' الفرصة الأولى لفرنسا من اختراق من كومان وتسديدة قوية في منتصف المرمى تصدى لها باتريسيو وحوّلها إلى ركنية.

5' الظهور الأول لرونالدو بعد مراوغة ثنائي دفاع فرنسا وتسديدة على يسار لوريس لكن حارس السبيرز تصدى لها.

الآن بداية المباراة!

تشكيل البرتغال:

التشكيل | 4-3-3

روي بارتيسيو

رافاييل جوريرو - روبن دياش - خوسيه فونتي - جواو كانسيلو

برونو فيرنانديش - دانيلو بيريرا - ويليام كارفاليو

جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا

Este é o nosso 11 inicial para o jogo com França! Força, ! #VamosTodos #VamosComTudo# #NationsLeague pic.twitter.com/IapXxK8FBz — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2020

تشكيل فرنسا:

التشكيل | 4-3-3

هوجو لوريس

لوكاس هيرنانديز - كيمبيمبي - رافاييل فاران - بنيامين بافارد

بول بوجبا - نجولو كانتي - أدريان رابيو

كينجسلي كومان - أنطوان جريزمان - أنتوني مارسيال

La composition de nos Bleus pour affronter le Portugal ! 👊 #PORFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/EGv84nw8yV — Equipe de ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2020

يتقاسم منتخبا البرتغال وفرنسا صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، ومباراة اليوم ستكون حاسمة للمركز الأول مع منافسة لا تذكر من كرواتيا الذي تأتي ثالثةً برصيد 3 نقاط فقط، على الوصافة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة منتخب البرتغال أمام فرنسا على ملعب النور بالعاصمة لشبونة لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.