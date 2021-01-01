البرتغال وصربيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة البرتغال صربيا في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم

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تشكيل صربيا

يبدأ المدرب دي بياسي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-1-2



ديميتروفيتش

بافلوفيتش - ميتروفيتش - ميلينكوفيتش

كوستيتش - جوديلي - ميلينكوفيتش سافيتش - لازوفيتش

تاديتش

ميتروفيتش - فلاهوفيتش

تشكيل البرتغال

يبدأ المدرب فيرناندو سانتوس بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



لوبيز

كانسيلو - فونتي - دياز - سيدرتش

دانيلو - سيرجيو أوليفيرا - برونو فيرنانديز

ديوجو جوتا - رونالدو - بيرناردو سيلفا

نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على أذربيجان بهدف نظيف، كما انتصرت صربيا أيضًا بصعوبة على أيرلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة البرتغال أمام صربيا، التي ستقام على ملعب رايكو ميتيتش، وذللك في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.