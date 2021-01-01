البرتغال وأذربيجان: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة البرتغال وأذربيجان في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم

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90 تسديدة قوووووووية من جواو فيليكس ولكن حارس أذربيجان يواصل إبداعاته ويتألق مرة أخرى

84 رونالدو يلعب الضربة الحرة بشكل رائع ولكن حارس أذربيجان يتألق ويخرجها لضربة ركنية

83 ضربة حرة مباشرة للمنتخب البرتغالي من مكان خطير

76 خطيرررررررررررررة للمنتخب البرتغالي، كرة طولية تصل لرونالدو الذي يمهدها إلى برونو فيرنانيز الي يسددها بقوووة ولكن حارس أذربيجان يتألق ويخرجها لضربة ركنية

72 تسديدة من برونو فيرنانديز ولكن الحارس يمسك بالكرة

70 أوووووووووووووووووووه أذربيجان كان قريبًا من التعادل، عرضية من الجهة اليسرى وتشتيت خاطئ للحارس لوبيز الذي خرج من مرماه، الكرة ترتد إلى واحد من لاعبي أذربيجان الذي سددها قوية ولكنها تعلو العارضة

68 ضربة ركنية للبرتغال، تصل لكريستيانو رونالدو الذي يلعبها من لمسة واحدة ولكن محمداليف يتألق ويمسك بالكرة

66 انطلاقة وتوغل رائع من بيرناردو سيلفا الذي يسدد ولكن حارس أذربيجان يتألق ويتصدى لها على مرتين

60 أووووووووووه كرة خطيرة من أذربيجان، عرضية داخل منطقة الجزاء، تصل للجهة اليسرى، يلعبها الجناح الأيسر برأسه ولكن دوارتي يشتتها قبل أن تصل إلى المهاجم

57 بيرناردو سيلفا يسقط داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات بحصوله على ركلة جزاء، ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب، لأن إعادة اللقطة أثبتت أن سيلفا هو من تدخل على مدافع أذربيجان

49 ضربة حرة غير مباشرة لأذربيجان، والكرة تصل إلى رأس إحدى اللاعبين الذي سددها قوية ولكنها فوق العارضة في أولى محاولات الضيوف في الشوط الثاني

أذربيجان يبدأ الشوط الثاني بشكل أفضل، بحثًا عن هدف التعادل

تبديل للمنتخب البرتغالي بخروج موتينيو ودخول برونو فيرنانديز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف نظيف

45 أوووووووووووووووه أذربيجان كانوا قريبين من تسجيل هدف آخر عكسي بعد تشتيت خاطئ لكرة عرضية من الجهة اليمنى، ولكنها تخرج لضربة ركنية

44 تسديدة من رونالدو ترتطم بالدفاع وتمر بمحاذاة القائم وتخرج لضربة ركنية

35 جووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الأول للمنتخب البرتغالي لم يأتِ بتسديدة أو لمسة فنية رائعة ولكن مدافع الفريق يسجل بالخطأ في مرماه بعد خروج خاطئ من الحارس للتصدي لعرضية كانسيلو

35 تسديدة قووووووووووية من نيفيز ولكن حارس أذربيجان يتألق ويتصدى لها

33 تسديدة أخرى من كانسيلو ولكن الحارس يمسك بالكرة

29 انطلاقة رائعة من كانسيلو وتسديدة ولكنها عالية عن المرمى

26 خطيررة مرة أخرى من دوارتي الذي لعب الكرة برأسه بعد ضربة ركنية للبرتغال، ولكن الدفاع يشتتها لضربة ركنية

22 المنتخب البرتغالي يواصل تضييع الفرص واحدة تلو الآخرى، دوراتي ورونالدو كانا قريبين من تسجيل الهدف الأول!

11 عرضية رائعة من موتينيو تصل إلى أندريه سيلفا الذي يلعب الكرة برأسه ولكنها تعلو العارضة قليلًا

9 سيل من الهجمات المتتالية والتسديدات من لاعبي البرتغال على مرمى أذربيجان، ولكن الفريق الضيف صامد حتى الآن مع تألق واضح للحارس محمداليف

5 محاولة أخرى للبرتغال، الكرة تصل لبيرناردو سيلفا الذي يحاول المراوغة ولكن دفاع أذربيجان ينقذ الموقف ببراعة

3 تسديدة قووية من بيرناردو سيلفا، ترتطم بدفاع أذربيجان، مطالبات بلمسة يد ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

2 خطأ على أذربيجان بعد عرقلة كريستيانو رونالدو

انطلاق المباراة

تشكيل أذربيجان

يبدأ المدرب دي بياسي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3



محمداليف

كريفوتسيوك- حسينوف - بادالوف - ميدفيديف

صلاحلي - مصطفييف - محمدوف - حسينوف

جورباني - إيميريلي

تشكيل البرتغال

يبدأ المدرب فيرناندو سانتوس بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



لوبيز

مينديز - دوارتي - دياز - كانسيلو

نيتو - موتينيو - نيفيس - بيرناردو سيلفا

أندريه سيلفا - رونالدو

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة البرتغال أمام أذربيجان، التي ستقام على ملعب أليانز ستاديوم وذللك في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.