البرازيل تحسم موقف نيمار من اللعب في كوبا أمريكا

موسم النجم البرازيلي انتهى مع الهلال

حسم المتحدث الرسمي باسم المنتخب البرازيلي موقف نجم الهلال نيمار من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستُلعب الصيف القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.

صاحب الـ32 عامًا كان قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة البرازيل مع أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 خلال أكتوبر الماضي، وهو ما أنهى موسمه مع الهلال.

التوقعات كانت تُشير لعودة اللاعب في أغسطس القادم، لكن الآمال كانت بقدرته على العودة مبكرًا وتواجده مع البرازيل في كوبا أمريكا التي ستُلعب خلال يونيو ويوليو من العام القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رودريجو بافيا المتحدث الرسمي باسم منتخب السامبا أكد في تصريحاته لصحيفة الرياضية خروج نيمار من حسابات البرازيل في كوبا أمريكا، بقوله "لن يشارك نيمار في بطولة كوبا أمريكا، هذا شيء أصبح مؤكدًا، إذ إن شفاءه لم يتم بشكل كامل في هذا التوقيت".

أضاف حول موعد عودته لمباريات المنتخب البرازيلي "ربما ننتظر عودته إلى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في سبتمبر المقبل أعتقد قد يكون جاهزًا في هذا التوقيت".

يُشار إلى أن نيمار وصل الرياض الأسبوع الماضي حيث يُواصل عمله مع معده البدني الخاص، مواطنه ريكاردو روزا، ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي والذي دخل مرحلته الثالثة.