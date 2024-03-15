مطالب رسمية بتدخل الاتحاد الأوروبي في الأزمة

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أدانت الحكومة البرازيلية، صمت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الإهانات العنصرية التي يتعرض لها فينيسيوس جونيور، نجم منتخب السيلساو ولاعب ريال مدريد.

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وكانت جماهير أتلتيكو مدريد قد أطلقت هتافات عنصرية ضد فينيسيوس الأربعاء الماضي، قبل وبعد مباراة الإنتر في دوري أبطال أوروبا، حيث وصفوه بالـ"شامبانزي"، بعد 24 ساعة فقط من تعرضه لهتافات معادية من جماهير برشلونة.

وأبدت الحكومة البرازيلية في بيان رسمي عن "حزنها وسخطها"، إزاء الإهانات العنصرية الأخيرة التي صدرت في إسبانيا ضد فينيسيوس، مطالبة (يويفا) باتخاذ إجراءات صارمة، لوقف هذه الحملة البغيضة تجاه النجم صاحب البشرة السمراء.

وأكدت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان، أنها ستعرب مجددًا عن قلقها لحكومة إسبانيا والسلطات الرياضية في هذا البلد، بشأن الهجمات المستمرة ضد فينيسيوس، مشيرة إلى أن هناك خط اتصال آخر مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره الاتحاد المنظم لدوري أبطال أوروبا، حيث وقعت الأحداث.

وأشار بيان الحكومة البرازيلية إلى أنه "طالما لا توجد عقوبات جنائية ورياضية على مستوى الفعل، سيستمر العنصريون في تصرفاتهم، ولن تؤدي أي حملة ضد العنصرية إلى نتائج فعالة".

يذكر أن رئيس البرازيل، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، كان قد دافع عن لاعب السيلساو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قائلًا: "إنه أمر لا يصدق، أنه في العقد الثالث من القرن الـ21 لا يزال هناك سلوك من هذا النوع، نتضامن مع فيني جونيور. إنه يستحق كل الاحترام والإعجاب بموهبته وكفاءته، وليس هذه المظاهر من البربرية العنصرية".

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